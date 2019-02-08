Siirt’te 7 milyonluk vurgun iddiası

Siirt’te beyaz eşya dükkanı olan bir esnafın, güvenini kazandığı müşterilerinin 7 milyon lirasını toplayarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
İddiaya göre, Siirt’in Güres Caddesi’nde uzun zamandır beyaz eşya işletmeciliği yapan Nezir E., esnaflığıyla güven verdiği vatandaşlardan beyaz eşya satma vaadiyle topladığı yaklaşık 7 milyon lirayla kayıplara karıştı. Mağdur müşteri ve vatandaşlar, dolandırıldıklarını icra müdürlüğünün eşyaları topladığını görünce anladı. Mağdurlardan Mikail Deniz, Nezir E.’nin kendisinin 17 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. Deniz, "Bir ara geldi para istedi 20 bin dolar verdim. 4 yıldır param ondaydı. 4 ay önce geldi yine 70 bin lira istedi, verdim. Bir dostluk arkadaşlık kurban olduk işte. Mahkemeye gideceğim, benim duyduğum toplam 7 milyon lira kaptırılmış. Benim de 162 bin liram gitti” dedi.
Mağdurlardan Zeynel Abidin Ceren ise, mağdur olduğunu ve dışarıda kaldığını söyledi. Ceren, "Çocuklarım var 2 tane hasta, bizi dolandırdı. 54 bin lira para verdim ona. Çocuklarım yatağa bağımlı yaşıyorlar. Buna rağmen bu adam bizi kandırdı, biz de buna para verdik. Şu ana kadar adam 7 milyon almış götürmüş. Biz devletten bu adamın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlar, şüpheli şahsın yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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