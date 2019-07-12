HABER

Siirt’te adam öldürmeye teşebbüs eden 3 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

Siirt’te adam öldürmeye teşebbüs eden 3 şüpheli tutuklandı.Siirt’in Tillo ilçesinde adam öldürmeye teşebbüs eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Siirt’te adam öldürmeye teşebbüs eden 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt’in Tillo ilçesinde adam öldürmeye teşebbüs eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı suç aletiyle birlikte yakalandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin tesisi ve suçlular ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 Temmuz 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Tillo Caddesi’nde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının şüphelileri H.Ö., Ş.A. ve H.Y. isimli şahısların olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, zanlıların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
Trafikte tartışma kanlı bittiTrafikte tartışma kanlı bitti
Gaziantep'te otomobil takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralıGaziantep'te otomobil takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.