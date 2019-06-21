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Siirt’te ağaçların devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Hıdran mezrası yolu, aşırı yağışlar nedeni ile ağaçların devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Hıdran mezrası yolu, aşırı yağışlar nedeni ile ağaçların devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Hıdran mezrası yolu, aşırı yağışlar nedeni ile ağaçların devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Hıdran mezrası yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirtti. Canpolat, "Aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması sonucu ağaçlar yola devrildi. 4 personel, bir iş makinesi ile 6 saat süren çalışmalar sonucu yol tekrardan ulaşıma açılmıştır” dedi.

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