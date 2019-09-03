Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Siirt’in Şirvan ilçesinde akıntıya kapılan 1 kişi boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyü yakınlarında çayda ailesiyle yün yıkamaya giden 23 yaşındaki Mehmetcan Erdoğan, akıntıya kapıldı. Yakınlarının haber verdiği jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, Erdoğan’ı arama kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de çabasıyla Erdoğan’ın cenazesi, suya girdiği alandan 20 metre uzakta kayanın altında bulundu. Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsinin ardından köyde defnedilecek.



