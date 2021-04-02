HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt’te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Siirt’te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

02.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Botan Çayı üzerinde inşa edilen Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılarak işletmeye açıldığını duyuruldu.

1/

Siirt Botan Çayı üzerinde inşa edilen Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılarak işletmeye açıldığını duyuruldu. Feyezan dönemi nedeniyle piknikçilerin, nehir yatağında su seviyesinin de yükselebileceğini dikkate alarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, feyezan başlangıç döneminin bu yıl nisan ayı içinde olacağı tahmin edilmekte olduğu, baraj gölünün dolmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Suya bağlı olarak nisan-mayıs-haziran aylarında normal işletme şartları dışında kontrollü olarak baraj kapakları açılarak mansaba su bırakılması muhtemel görülmektedir. Can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları, dikkatli olmaları, vatandaşlarımız tarafından feyezan dönemi olan 1 Mart-30 Haziran tarihleri arası ve yaz aylarında piknik yapma, serinlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak gayesiyle Botan Çayı kenarı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple nehir yatağında su seviyesini de yükselebileceği dikkate alınarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşlarımızın Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştıEşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs olayları nasıl başladı?

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü ve nasıl başladı?

Maltepe'de ceza kesilen minibüs şoförü ''Artık kaldıramıyorum'' diyerek aracını bırakıp uzaklaştı

Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı

Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

Otomobil 100 metreden denize uçtu! Kayıp kişiyi bulmak için denizden, havadan ve karadan çalışma başlatıldı

Denize uçan araçtaki kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.