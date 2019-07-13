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Siirt'te anız yangını 200 ton saman balyasını küle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

Siirt'te anız yangını 200 ton saman balyasını küle çevirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te çıkan anız yangını 200 tona yakın saman balyasının küle dönmesine neden oldu.

Merkeze bağlı Yokuşbağlar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Ramazan Toprak, Şakir Ekinci, İsmail Atılgan, Ali Demir ve Osman Baksal'a ait saman balyalarını küle çevirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmada yangını kontrol altına aldı. Köylüler de yangının çevredeki ekili arazilere sıçramaması için önlem almaya çalıştı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, samanın çok çabuk yandığını ve bu yüzden yangının güçlükle kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında 5 çiftçinin bir yıllık emeğinin kül olduğunu ifade eden Yılmaz, vatandaşları anız yakmaması konusunda uyardı.

Köy muhtarı Şakir Başaran ise bir kişinin anız yakması sonucu yangının çiftçilerin topladığı samanlara sıçradığını aktardı.

Çiftçilerin yaklaşık 200 bin lira zararı olduğunu belirten Başaran, şöyle konuştu:

"5 çiftçinin yıl boyunca topladığı samanlar yandı. 600 dönümden fazla arazide toplanan samanlar kül oldu. Bir çiftçinin 300 dönümden fazla arazide mercimek samanı yandı. Sadece onun 60-70 bin lira zararı var. Maalesef çiftçilerin 1 yıllık emeği boşa gitti."

Çiftçi İlhan Atılgan da 80 tona yakın kırmızı samanın yandığını dile getirdi.

Yaklaşık 100 bin liralık zararları olduğunu ifade eden Atılgan, "Maalesef bir yıllık emeğimiz boşa gitti. Hepsi yandı gitti, kül oldu. Bu yangın bizi en az 4 yıl geriye götürdü. Çok mağduruz. Hiç kimsenin anız yakmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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