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Siirt'te aranan 11 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

 SİİRT'te jandarma ekiplerinin 3 aşamalı olarak gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında, aranan 11 kişi yakalandı.

Siirt'te aranan 11 kişi yakalandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te jandarma ekiplerinin 3 aşamalı olarak gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında, aranan 11 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde yapılan uygulama ile ilgili olarak Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi
"Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla, Siirt il genelinde 9 Kasım 2018 günü saat 09.00-12:00 arasında üç aşamalı olarak 'Huzur- Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Bu kapsamda, belirli saat periyotları halinde; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu spor alanları, park ve bahçeler, internet kafeler, oyun merkezleri, eğlence etkinlik bölgeleri, cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları ile yol kontrol noktaları, umuma açık yerler ile alışveriş merkezlerinde kontrolü bir şekilde uygulamalar icra edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde 2 bin 236 şahıs, bin 121 araç, 27 umuma açık yer, 2 internet kafe, 5 park kontrolü yapılmış olup, 5 yoklama kaçağı, 6 bakaya olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanmış ayrıca 2 şahsa 5236 saylı Kabahatler Kanunun 40'ıncı maddesine istinaden 248 lira para cezası yaptırımı uygulanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 16 araca toplam 3 bin 249 lira trafik para cezası uygulanmış, 4 araç trafikten men edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzen ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve muhtemel terör, asayiş, kaçakçılık olaylarının önlenmesi başta olmak üzere genel sağlık ve genel ahlakın korunmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir."

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Siirt'te aranan 11 kişi yakalandıSiirt'te aranan 11 kişi yakalandıSiirt'te aranan 11 kişi yakalandıSiirt'te aranan 11 kişi yakalandı

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