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Siirt'te askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

Siirt'te askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığına giden askeri araç, Yeniköprü köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker, 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri araç

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