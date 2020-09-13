Siirt’te bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Siirt Tillo ilçesine bağlı Dereyamaç köyünde bağ ve fıstık bahçelerinde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında çok sayıda fıstık ağacı zarar gördü.

Dereyamaç köyünde fıstık bahçelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye personelinin çabaları sonucu evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında çok sayıda fıstık ağacı zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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