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Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı.

Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle yol kapandı. Saatlerce bekleyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak karayolunun 50. kilometresinde ilerleyen araçlar, baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle araçlarıyla birlikte yolda mahsur kalan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt’te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

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