Siirt'te basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilgili köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda basma düzenekli 3 ile 3,5 kilogram teneke içerisinde demir parçalarla desteklenen 4 TNT kalıbı ve bir fünyeden oluşan el yapımı patlayıcı tespit edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği belirtildi.

