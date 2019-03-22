Siirt'te bıçaklı kavga: 1 ölü

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, amca oğlu oldukları öğrenilen Metin M. (18) ile D.M. (20) arasında Çarşı merkezindeki bir çay ocağında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.M, kuzeni Metin M'yi bıçakla ağır yaraladı.

Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Metin M, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Metin M, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D.M. ise polis tarafından gözaltına alındı.

