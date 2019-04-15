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Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Siirt Mehmetçik İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan bin 400 kişi aynı anda kitap okudu.Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ayın belirli dönemlerinde havanın güzel olması durumunda bahçede gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlandığı belirtildi.

Siirt Mehmetçik İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve idarecilerden oluşan bin 400 kişi aynı anda kitap okudu.
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ayın belirli dönemlerinde havanın güzel olması durumunda bahçede gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amaçlandığı belirtildi. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek için bu projenin öğrenciler için verimli olacağını düşündüğünü belirten sınıf öğretmeni Fatih Pamuk, “Biz öğrencilerimize ayın belli dönemlerinde okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma alışkanlığı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla ayda bir iki defa olmak üzere bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimize okuma bilinci kazandırmak bizim için çok önemli. Bu bilinç sayesinde çocuklar okuma alışkanlığı kazanıyor. Her türlü etkinlikte okuma bilinci kazanarak devam ediyorlar” dedi.
Kitap okuma projesini çok sevdiğini belirten öğrencilerden Güven Tek, kitap okumanın insanların hayal gücünü geliştirdiğini, insanların beynini açtığını, bundan dolayı herkese kitap okumalarını tavsiye ettiğini dile getirdi. Tek, "Ben her gün bir set bitiriyorum. Herkese kitap okumayı öneriyorum. Kitaplar bizim en iyi dostumuzdur. Kitaplar bize bilgiyi, ufku öğretir” dedi.
Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan projenin verimli geçtiğini belirten Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, buradaki amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitapları sevdirmek olduğunu dile getirdi. Özkoyuncu, “Bugün kitap okuma çalışmasını bahçede açık havada yapmak istedik. Aynı anda bin 400 öğrencimiz kitap okumakta. İnşallah bu kitap okuma projemiz yıl sonuna kadar devam edecektir. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için her türlü çalışmayı yapacağız” diye konuştu.

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu

Siirt’te bin 400 kişi aynı anda kitap okudu
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