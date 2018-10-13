Siirt'te bir Afgan 33 gram eroinle yakalandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir minübüste bulunan Afganistan uyruklu bir kişiyi, üzerinde 33 gram eroinle yakaladı.

Uyuşturucu operasyonu ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Van'dan Siirt'e minibüs ile seyahat edecek olan Afganistan uyruklu H.D. isimli şahsın uyuşturucu getireceği bilgisi elde edilmiştir. Bu kapsamda Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince Siirt Merkez ilçesi Yağmurtepe köyü mevkiinde Afganistan uyruklu H.D. isimli şahsın içinde bulunduğu minibüs durdurularak, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada H.D. isimli şahsın üzerinde 33 gram eroin ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konularak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alına talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı her türlü kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

