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Siirt'te bronz geyik heykeli ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Siirt'te bronz geyik heykeli ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bronz geyik heykeli ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bir şüphelinin elinde bulundurduğu eseri yasa dışı yollarla satacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 20x25 santimetre ebatlarında bronz geyik heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bronz geyik heykeli, gerekli işlemlerin ardından Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Siirt tarihi eser

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