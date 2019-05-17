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Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, yaralanan 2 güvenlik korucusudan Reşit Koçak şehit oldu.  İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu' düzenlendi.

Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, yaralanan 2 güvenlik korucusudan Reşit Koçak şehit oldu.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda güvenlik güçleri, 3 terörist tespit etti. Teröristlerin, 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, güvenlik korucuları Mikail Kızıl ve Reşit Koçak yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları, bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilip, tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer korucu Mikail Kızıl'ın tedavisi ise devam ediyor.

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