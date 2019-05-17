Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü (2)

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU TÖRENLE UĞURLANDI

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu 2 çocuk babası Reşit Koçak (31) için uğurlama töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, askerler, şehidin eşi Şükran Koçak, babası Ali Koçak, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua okunarak, şehit için helallik istendi. Törende, Şükran Koçak, eşinin cenazesinin olduğu tabuta sarılarak, "Ben de yetim büyüdüm. Çocuklarım da yetim büyüyecek" diyerek gözyaşı döktü.

KOMUTAN: KANI YERDE KALMAYACAK

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, şehidin yakınlarına seslenerek, "3'ünü öldürdük, sizlere söz veriyorum kanı yerde kalmayacak. Operasyonlar devam ediyor" dedi.

Törenin ardından şehit güvenlik korucusunun cenazesi, helikopterle Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÖLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDE

Bu arada operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride 300 bin TL ödülle aranan 'Rojbin Gever Mizgin' kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi.