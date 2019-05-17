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Siirt’te çatışma: 2 güvenlik korucusu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 güvenlik korucusu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Eruh ilçesinde Üsteğmen Ersan Yenici adına düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt’te çatışma: 2 güvenlik korucusu yaralandı

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 güvenlik korucusu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Eruh ilçesinde Üsteğmen Ersan Yenici adına düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda iki güvenlik korucusu ise yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları askeri helikopter ile 3. Komando Tugayına oradan da ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik korucularından 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Siirt’te çatışma: 2 güvenlik korucusu yaralandı

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