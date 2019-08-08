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Siirt’te çayda mahsur kalan vatandaşlar traktörle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Siirt’te, Botan çayına piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kaldı.

Siirt’te çayda mahsur kalan vatandaşlar traktörle kurtarıldı

Siirt’te, Botan çayına piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj kapaklarının açılmasıyla suda mahsur kaldı. Vatandaşlar, köylüler tarafından getirilen traktörle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan çayına piknik yapmaya giden vatandaşlar, baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle suda mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle otomobilleriyle birlikte nehirde mahsur kalanları kurtarmak için çevredeki köylüler harekete geçti. Köy sakinleri, getirdikleri traktör ile mahsur kalan vatandaşlar ile araçları sudan çıkardı.

Siirt’te çayda mahsur kalan vatandaşlar traktörle kurtarıldı

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