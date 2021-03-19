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Siirt’te çeşitli suçlardan araması bulunan 8 zanlı yakalandı

19.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt’te çeşitli suçlardan araması bulunan 8 zanlı yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve nitelikli yağma suçu işleyerek Siirt halkının huzur ve güvenliğini bozduğu tespit edilen 8 şüpheli şahıs hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Mart 2021 günü 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 4 kişi mahkemece serbest bırakılmış, 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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