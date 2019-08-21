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Siirt'te çevre yolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

SİİRT'te yapımı süren çevre yolundaki çalışma, Karayolları ile arazi sahibinin anlaşmasızlığı nedeniyle durduruldu.

Siirt'te çevre yolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te yapımı süren çevre yolundaki çalışma, Karayolları ile arazi sahibinin anlaşmasızlığı nedeniyle durduruldu. Sürücüler ve çevre sakinleri, yolun tamamlanmasını istiyor.
Siirt Karayolları 94'üncü Şube Şefliği'nce Yeni Mahalle Termol mevkisinde yapımı süren çevre yolu çalışması, arazi sahibinin engeli nedeniyle durduruldu. Arazinin kamulaştırması sonucunda Karayolları ve arazi sahibi arasında çıkan anlaşamazlık nedeniyle durdurulan yol çalışmasına, bölge sakinleri ve sürücüler tepki gösterdi. Yolun stabilize olmasından dolayı araçların geçişinde çıkan tozun çevreye rahatsızlık verdiğini anlatan mahalle sakinlerinden Ali Çenger, "Bu yol Karayolları ekipleri tarafından yaptırıldı. Ancak Karayolları ve arsa sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü yol çalışması durduruldu. Arsa sahibi ile anlaşmaya yapılırsa yolun çalışmasına başlatılacağını öğrendik. Buradan geçen araçlar toz oluşturuyor. Bizler de ciddi rahatsız olduk" dedi.
Sürücüler ise araçların zarar gördüğünü savunarak yolun bir an önce yapılmasını istedi.

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Siirt'te çevre yolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyorSiirt'te çevre yolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyorSiirt'te çevre yolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyorSiirt'te çevre yolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyor

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