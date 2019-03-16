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Siirt'te çevreye rastgele ateş açan alkollü kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 02:16 | Son Güncelleme

Siirt'te çevreye rastgele ateş açan alkollü kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te çevreye rastgele ateş açan alkollü kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bedirhan Batur Caddesi'nde çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu öğrenilen kişi, kısa sürede silahıyla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da olay yerine gelerek incelemelere katıldı.

Yapılan incelemede kurşunlardan bazılarının, kapalı bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) seçim lokaline isabet ettiği görüldü.

Alkollü şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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saldırı Siirt

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