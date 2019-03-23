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Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 8 suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü S.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6 ilde aranan S.D'nin kentte olduğu bilgisi üzerine jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.D. sahte sürücü belgesi ve hırsızlıkta kullanılan kapı açma aparatıyla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
adli Siirt suç örgütü

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