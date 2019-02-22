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Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Siirt’te çıkan yangında bir ev ve ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre yangın, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü Bakır mezrasında meydana geldi.

Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

Siirt’te çıkan yangında bir ev ve ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü Bakır mezrasında meydana geldi. Mehmet Salih Çoban’a ait ev ve ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, ahırda bulunan hayvanlar da zarar görmeden çıkarıldı. Ev ve ahır çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül oldu

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