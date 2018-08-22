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Siirt'te çöpten elektrik üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

 SİİRT'te, belediyesinin yaptırdığı ambalaj atıkları ve ayırma tesisinde elektrik üretileceği belirtildi.

Siirt'te çöpten elektrik üretilecek

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, belediyesinin yaptırdığı ambalaj atıkları ve ayırma tesisinde elektrik üretileceği belirtildi. Geri dönüşüm atıklarının dönüştürülmek üzere fabrikalara gönderileceği, kalan çöplerin ise toprağa gömülerek metan gazı üretileceği, bu gazın da elektrik enerjisine dönüştürüleceği bildirildi.
Siirt Belediyesi tarafından, bu yıl kent merkezine 10 kilometre mesafede yaptırılan ambalaj atıkları ve ayrıma tesisinin işleten özel firma, tesiste bulunan çöp atıkları sayesinde elektrik enerjisi elde edileceğini açıkladı. Tesise getirilen çöplerin burada modern makinalar sayesinde ayırma işlemi yapıldığı ve bu işlemler sonucunda geri dönüşüme kazandırılan atıkların özel lisanlı fabrikalara gönderilerek işlendiği belirtildi.
Tesiste görevli Çevre Mühendisi Helin Örenç, "Buraya günlük 180 ton civarında katı atık, 3,5 ton civarında ise geri dönüşüm atıkları gelmektedir. Tesisimizde ayrıma işlemi yapılmaktadır. Pet, plastik, karton gibi atıkların ayrıştırması yapılıyor. Ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları preslenip lisanslı fabrikalara geri dönüştürülmek üzere gönderilmektedir" dedi.
Ayrıştırılan çöpler ile elektrik üretileceğini belirten Helin Örenç, “Ayrıştırılan çöpler, belirlediğimiz iki alana dökülüyor. Bu alana dökülen çöplerin belli bir seviyeye gelmesi durumda, çöplerin üzeri toprak ile kapatılacaktır. Bu katı atıklar sayesinde metan gazı üreteceğiz ve bu metan gazı elektrik enerjisine çevrilecektir, bu bölgede ilk olacak" diye konuştu.
'ÇÖP ALANININ ÜZERİNE FISTIK DİKECEĞİZ'
Çevre Mühendisi Helin Örenç, çöp alanlarına dökülen çöplerin üzeri toprakla kaplandıktan sonra üzerinde tarım çalışması yapacaklarını da açıkladı. Metan gazı üretiminden sonra bu gaz sayesinde elektrik üreteceklerini belirten Mühendis Örenç, “Bu proje üzerinde çok çalışmalar yaptık. Siirt Belediyesi'nin yaptığı tesisi daha bir işlevsel hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız olarak sürmektedir. Elektrik üretimini yaptıktan sonra çöplerin üzerine bulunan toprağında faydalanacağız ve bu toprağa çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra Siirt'e özel, birçok ailenin geçim kaynağı olan Siirt fıstığı dikeceğiz ve bu sayede mevcut toprağı kullanmış olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te çöpten elektrik üretilecekSiirt'te çöpten elektrik üretilecekSiirt'te çöpten elektrik üretilecekSiirt'te çöpten elektrik üretilecek

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