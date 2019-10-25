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Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Emniyet operasyon Siirt

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