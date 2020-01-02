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  4. Siirt'te DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:33 | Son Güncelleme

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi aranıyor.

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama da yapılan adreslerde 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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