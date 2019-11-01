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Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.

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