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Siirt’te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

31.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 31 Aralık 2020 tarihinde ilimiz merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur” denildi.

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