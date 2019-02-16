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Siirt’te dereye düşen adam kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Siirt’te dengesini kaybederek dereye düşen Bahreddin Sarsılmaz adlı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Siirt’in Baykan ilçesi Günbuldu deresinde meydana geldi.

Siirt’te dereye düşen adam kurtarılamadı

Siirt’te dengesini kaybederek dereye düşen Bahreddin Sarsılmaz adlı vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt’in Baykan ilçesi Günbuldu deresinde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Bahreddin Sarsılmaz adlı emekli korucu dereye yakın yerden geçerken dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Sarsılmaz’ı Baykan Devlet hastanesine kaldırdı. Bahreddin Sarsılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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