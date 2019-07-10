Siirt'te devrilen motosikletteki baba-oğul yaralı

Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Reşit Erbek (56) ve oğlu Ercan Erbek (22) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Siirt- Eruh yolunda meydana geldi. Reşit Erbek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Erbek ile motosikletteki oğlu Ercan Erbek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Reşit Erbek ve oğlu Ercan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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