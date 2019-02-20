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Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Ömer Çiçek'in (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çiçek, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Siirt Siirt'te traktör devrildi: 1 ölü

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