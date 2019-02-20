SİİRT (AA) - Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Ömer Çiçek'in (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çiçek, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

