Siirt'te doktora saldıran hasta yakını gözaltında

SİİRT, (DHA)- SİİRT Devlet Hastanesi'nde, Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Muhammed Sıraç Güneş, hasta yakını S.G. tarafından darbedildi. Doktor şikayetçi olurken, şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Muhammed Sıraç Güneş, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre, hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle sinirlenen S.G., Dr. Güneş'e yumruk attı. Olay sonrası hastane polisi tarafından gözaltına alınan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şiddet mağduru Op. Dr. Güneş, yapılan muayene sonrası aldığı darp raporuyla saldırgan S.G.'den şikayetçi oldu.

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