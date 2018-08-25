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Siirt'te düğünde ateşlenen silahlar yüksek gerilim hattına isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

Kurtalan ilçesindeki bir düğünde meydana gelen olayda, kopan kabloların kalabalığın üzerine düşmesi üzerine, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kabloları kalabalığın üzerine düştü; 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Siirt yüksek gerilim

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