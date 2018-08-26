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Siirt'te düğünde ateşlenen silahların yüksek gerilim hattına isabet etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 03:16 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik: - "Olayın yaşandığı Kayabağlar beldesinde devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir"

SİİRT (AA) - Siirt'te 31 bin 500 volt enerji yüklü olan elektrik iletim hattının kopmasına, düğüne katılan bazı kişiler tarafından havaya ateşli silahla ateş edilmesinin sebep olduğu bildirildi.

Dicle Elektrik, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesindeki bir düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kablolarının kalabalığın üzerine düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Enerji nakil hattının altında yapılan düğün töreni sırasında havaya açılan ateş sırasında mermi isabet eden gerilim hattına ait telin koparak aşağıda bulunan insanların üzerine düştüğü belirtilen açıklamada, bunun üzerine koruma sisteminin devreye girdiği ve hattaki enerjinin anında kesildiği bildirildi.

Olayda bazı vatandaşların yaralandığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hattan elektrik alan 22 yerleşim biriminden 21'ine kısa süre içerisinde yeniden enerji verilmiştir. Olayın yaşandığı Kayabağlar beldesinde devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önce de şirketimiz tarafından değişik vesilelerle elektrik iletim hatlarının bulunduğu yerlerde ne amaçla olursa olsun havaya ateş edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bu vesile ile aynı uyarılarımızı yineliyoruz."

Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açmıştı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etmiş, kopan kablolar kalabalığın üzerine düşmüştü. Elektrik akımına kapılan 6 kişi yaralanmıştı.

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Dicle elektrik Siirt

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