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Siirt'te düğünde ateşlenen silahların yüksek gerilim hattına isabet etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı - Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen silahlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te bir düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kablolarının kalabalığın üzerine düşmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde enerji nakil hattının altında yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden gerilim hattına ait telin koparak üzerine düştüğü ve bazı vatandaşların yaralandığı anımsatıldı.

Olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik çalışma yapıldığı ve M.Y, H.P, M.N. ve M.P. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada kaleşnikof, tabanca, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen silahların, incelenmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde 25 Ağustos'ta düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açmıştı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etmiş, kopan kablolar kalabalığın üzerine düşmüştü. Elektrik akımına kapılan 6 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Kayabağlar Siirt Valiliği yüksek gerilim hattı

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