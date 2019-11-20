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Siirt’te Duman-8 operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Siirt’te 30 iş yerine eş zamanlı olarak düzenlenen Duman-8 operasyonunda 217 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü, elektronik sigara kiti ve kaçak sigara ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Duman-8 kod ismiyle kent merkezinde 30 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Siirt’te Duman-8 operasyonu

Siirt’te 30 iş yerine eş zamanlı olarak düzenlenen Duman-8 operasyonunda 217 kilo 800 gram kaçak nargile tütünü, elektronik sigara kiti ve kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Duman-8 kod ismiyle kent merkezinde 30 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezinde faaliyet gösteren 30 iş yerine yapılan operasyonda toplamda, 90 kilogram kıyılmış tütün, çeşitli markalardan 217 kilo 800 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 336 şişe elektronik sigara likiti, çeşitli markalardan 7 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen elektronik sigara, çeşitli markalardan 65 paket 2 kilo 910 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tütün, çeşitli markalardan 81 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen puroya el konulmuştur. Ayrıca aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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