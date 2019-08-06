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Siirt'te elektrik akıma kapılan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

Siirt'te elektrik akıma kapılan kişi öldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), iş yerindeki elektrikli çay ocağını temizlediği sırada, cihazdaki elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnaç'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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elektrik çarpması Siirt

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