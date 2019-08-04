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Siirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kafede garson olarak çalışan 33 yaşındaki bir kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay Kurtalan ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Gençlik Parkı’ndaki kafede meydana geldi.

Siirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kafede garson olarak çalışan 33 yaşındaki bir kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Kurtalan ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Gençlik Parkı’ndaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede garson olarak çalışan Kerem İ. çay ocağını temizlediği sırada ocaktaki kabloların kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yaralı, kafede çalışanların fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından iki kez kalbi duran Kerem İ., tekrar hayata döndürüldü. Kerem İ., daha sonra Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Kerem İ., yoğun bakım ünitesine alındı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

Siirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

Siirt’te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

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