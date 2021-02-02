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Siirt’te ’Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldı

02.02.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca Siirt ve Bitlis’te ’Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Siirt ve Bitlis’te ’Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 453 personel görev alıyor.
11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren operasyonları başlatıldı. Bu kapsamda bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt’de Eren-6 Mergelo operasyonun icrasına başlandı. PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 453 personel 82 operasyonel tim görev alıyor.

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