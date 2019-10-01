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Siirt’te etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri Gri Liste’de

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh kısalında 28 Eylül’de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir.

Siirt’in Eruh kısalında 28 Eylül’de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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