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Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 6'ya yükseldi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın yönettiği, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün başlatılan ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında, arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) unsurlarının karadan sürdürdüğü, havadan da ATAK helikopterleriyle destek verilen operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki arama tarama faaliyetinde bir teröristin cesedine daha ulaşıldı.

Bu teröristin de cesedi diğerleri gibi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
baykan Jandarma operasyon Siirt terör operasyonu

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