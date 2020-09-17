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Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyü bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröriste ait mühimmat, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar neticesinde, Baykan ilçesi Çamtaşı köyü bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, Siirt Yıldırım-11 operasyonu kapsamında 16 Eylül’de yakın hava destekli icra edilen operasyon sonucu 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyü bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröriste ait mühimmat, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbarı çalışmalar neticesinde, Baykan ilçesi Çamtaşı köyü bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, Siirt Yıldırım-11 operasyonu kapsamında 16 Eylül’de yakın hava destekli icra edilen operasyon sonucu 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bölgede 16 Eylül’de jandarma özel harekat ve jandarma özel operasyon timlerince yapılan temas araması faaliyeti sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ile birlikte bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

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