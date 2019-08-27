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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin lira ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğunu açıkladı.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin lira ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 gün önce Siirt'in Baykan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "3 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu 'Dijvar Sason' kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir." denildi.

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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülleİçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle
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