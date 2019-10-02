Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de çıktı (2)

8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİ

Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist Osman Ekinci'nin, Baykan ilçesi kaymakamının makam aracına yönelik bombalı saldırının yanında, aralarında 8 askerin şehit edildiği saldırının da bulunduğu 5 olayın daha faili olduğu belirlendi. Terörist Osman Ekinci'nin, 19 Haziran 2015 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında menfeze döşenen mayın ve el yapımı patlayıcı patlatılarak 8 askerin şehit edilmesi, 30 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis-Baykan karayolunun kesilerek toplanan vatandaşlara bölücü terör örgütünü övücü, Kürtçe ve Türkçe propaganda yapılması olayı, 26 Mayıs 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cahit Türköz'ün aracına mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olayı, 14 Ekim 2017 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 9 askerin yaralanması, 16 Mayıs 2019 tarihinde Bitlis'te ele geçirilen mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinin yerleştirilmesi olaylarının faili olduğu belirtildi.

