Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Sabah saatlerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
Operasyonda ayrıca terör örgütünün çok sayıdaki silah ve mühimmattı da imha edildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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