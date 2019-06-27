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Siirt'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Eski Hastane Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 genci kurtardı.

Öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dumandan etkilenme EV YANGINI öğrenci Siirt

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