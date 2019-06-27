Siirt'te ev yangını

SİİRT (AA) - Siirt'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Eski Hastane Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 genci kurtardı.

Öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

