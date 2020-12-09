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Siirt’te faciadan dönüldü

09.12.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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Siirt merkezde 2 katlı bir evde çökme tehlikesi meydana geldi.

Siirt merkezde 2 katlı bir evde çökme tehlikesi meydana geldi. İş makineleri yardımıyla tutulan binada bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kooperatif Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi üzerinde bulunan Reşit Kutlu’ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Yan yatan bina, iş makinelerinin yardımıyla tutulurken, binadaki vatandaşlar da güvenlik bir şekilde tahliye edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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