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  4. Siirt’te FETÖ’nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı

Siirt’te FETÖ’nün askeri yapılanmasına darbe: 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Siirt kent merkezinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “14 Ocak 2020 Salı günü il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 11 şahıs yakalanmış olup emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmesi üzerine; şahıslardan 2’si tutuklanmış, 9’u adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

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