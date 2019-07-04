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Siirt’te fıstık ağaçları ve üzüm bağlarında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Siirt’te fıstık ve üzüm bağlarında çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan fıstık ve üzüm bağlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Siirt’te fıstık ağaçları ve üzüm bağlarında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü

Siirt’te fıstık ve üzüm bağlarında çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan fıstık ve üzüm bağlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kurumuş otların da etkisiyle diğer bağlara sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Siirt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. 50 dönüm alanda etkili olan yangında birçok üzüm ve fıstık ağaçları zarar gördü.
Bağ, bahçe sahiplerinin oluşabilecek yangına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, bağlarda çıkan yangınların birçok ürüne zarar verdiğini, insanların emeklerinin heba olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Bağ, bahçe yangınlarında vatandaşlarımızın büyük emeklerde baktığı ürünlerinin tümü neredeyse zarar gördü. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması geriyor. Çıkan tüm yangınlar doğa ortamına zarar veriyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te fıstık ağaçları ve üzüm bağlarında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü

Siirt’te fıstık ağaçları ve üzüm bağlarında yangın: 50 dönümlük alan zarar gördü

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